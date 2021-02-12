На фото американского бомбардировщика показали «конец света»

Сегодня, 02:30

Александр Зуев

0

Image 16+
На фото американского бомбардировщика показали «конец света»

На авиабазе Неллис в американском штате Невада состоялись военные игры Red Flag, в ходе которых вместе полетали три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress ВВС США.

В Twitter появилось фото B-2 Spirit, на котором показана кабина бомбардировщика, отличающегося своей малозаметностью

На снимок, сделанный фотографом Скоттом Краммером, обратил внимание журналист издания The Drive Тайлер Роговей. Он отметил, что истребитель «выглядит как научная фантастика».

А кто-то из пользователей стрелкой обозначил закрытый люк внутреннего отсека, где размещается ядерное оружие. Он написал, что оттуда выходит конец света.

Ранее издание The Drive сообщило, что в прошлом году ВВС США изучали возможность использования малозаметных стратегических бомбардировщиков для нанесения удара по вражеской цели.

В том же году американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman опубликовала на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

На видео корпорация сообщает о 44-часовой боевой миссии B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в ходе операции «Несокрушимая свобода».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

На фото американского бомбардировщика показали «конец света»

Сегодня, 02:30

Крымские танкисты показали танк Т-72Б3 изнутри

Вчера, 18:05

Российские средства РЭБ могут полностью оглушить европейский блок НАТО

10-02-2021, 06:40

На вооружении армии России могут появиться тропосферные комплексы РЭБ

9-02-2021, 09:50

Фотограф показал американский бомбардировщик-невидимку вблизи

9-02-2021, 00:55

Истребитель Су-57 способен ослеплять систему ПВО НАТО

8-02-2021, 08:50

Американская авиация попала под атаку российских систем РЭБ в Сирии и Крыму

7-02-2021, 20:35

В Китае раскрыли особенность современного флота России

7-02-2021, 12:00

В США рассказали о неспособности России создать МиГ-41

6-02-2021, 14:50

Российская экипировка «Сотник» способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм

3-02-2021, 18:20

Частично скопированный индусами истребитель Су-57 показали на Международном авиасалоне в Индии

3-02-2021, 10:50

Российские комплексы РЭБ вывели из строя радары боевых кораблей ВМС США в Черном море

2-02-2021, 14:30

Sohu: американские истребители шестого поколения созданы для зарабатывания денег, а не для войны

2-02-2021, 09:20

Tencent: ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» разрушит планы Запада по сдерживанию России

1-02-2021, 21:15

Российский ядерный «ЯРС» США смогут остановить лишь 50 противоракетами

1-02-2021, 20:30

Российские военные зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

31-01-2021, 19:55

National Interest: Новая китайская машина Z способна устраивать контролируемые ядерные взрывы

31-01-2021, 00:40

Корабли ВМФ России провели стрельбы в Черном море рядом с кораблями США

30-01-2021, 20:55

Российский дрон-камикадзе может обходить системы ПВО стран НАТО

29-01-2021, 10:45

Россия подготовила тяжелый ударный БПЛА «Охотник» для испытаний в Сирии

28-01-2021, 09:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров