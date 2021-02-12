На фото американского бомбардировщика показали «конец света»

На авиабазе Неллис в американском штате Невада состоялись военные игры Red Flag, в ходе которых вместе полетали три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress ВВС США.

В Twitter появилось фото B-2 Spirit, на котором показана кабина бомбардировщика, отличающегося своей малозаметностью

На снимок, сделанный фотографом Скоттом Краммером, обратил внимание журналист издания The Drive Тайлер Роговей. Он отметил, что истребитель «выглядит как научная фантастика».

А кто-то из пользователей стрелкой обозначил закрытый люк внутреннего отсека, где размещается ядерное оружие. Он написал, что оттуда выходит конец света.

Ранее издание The Drive сообщило, что в прошлом году ВВС США изучали возможность использования малозаметных стратегических бомбардировщиков для нанесения удара по вражеской цели.

В том же году американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman опубликовала на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

На видео корпорация сообщает о 44-часовой боевой миссии B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в ходе операции «Несокрушимая свобода».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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