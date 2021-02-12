Новые корабли ВМФ России вооружат ЗРК «Тор»

Сегодня, 14:05

Александр Зуев

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Новые корабли ВМФ России вооружат ЗРК «Тор»

Российские конструкторы создали морскую версию одного из самых эффективных зенитных ракетных комплексов «Тор». Ожидается, что это расширит возможности боевых кораблей ВМФ и защитит их от нападения с воздуха. Заметим, что все корабельные системы ПВО — модификация сухопутных. Ижевский электромеханический завод «Купол», кроме морской версии ЗРК Тор-М2, разрабатывает комплекс на колесном шасси. Такая машина способна вплавь преодолевать водные преграды.

В 80-х годах на вооружение ВМФ приняли ЗРК С-300Ф «Форт» с установкой вертикального пуска. Комплекс, разработанный на базе сухопутного С-300П, способен уничтожать высокоскоростные цели на сверхмалых и больших высотах. Ракеты морской трехсотки размещали в установках барабанного типа, что усложнило конструкцию. Поэтому «Форты» подходили только для кораблей водоизмещением более 6,5 тысячи тонн.


Известно, что наземный ЗРК «Тор», который является самым эффективным комплексом ПВО ближнего радиуса действия, приняли на вооружение в 1986 году. Последняя модификация ЗРК обеспечивает полное уничтожение любых целей в воздухе.

ЗРК «Тор» создавали для защиты важных объектов и войсковых группировок. «Тор» разместили на гусеничном шасси. Это было необходимо для большой проходимости. Таким образом, ЗРК мог двигаться, не отставая от танков и БМП.

К преимуществам ЗРК, на котором размещаются станции обнаружения и наведения, система обработки информации и пусковая установка на восемь ракет, можно отнести компактность. Машина весит около 30 тонн, поэтому ЗРК можно считать довольно тяжелым. Но 840-сильный дизель позволяет разгоняться до 65 километров в час. Запас хода составляет около 500 километров. ЗРК стреляет на 12 километров, в высоту — на десять.

Но модернизация ЗРК еще не окончена — комплекс оснастят совершенной фазированной антенной решеткой, пассивным обнаружителем и вычислителями. Это позволит оператору увидеть цель на дальности до 90 километров.

Сейчас невозможно со всей определенностью ответить на вопрос, когда именно ЗРК поступят на флот. В приоритете сейчас наземные системы. Но в Минобороны РФ заявили, «Торы» российская армия получит до 2027 года.

Известно, что уже разработана арктическая версия на базе двухзвенного вездехода, действующую при температуре воздуха до минус 50 градусов. Также созданы «Тор-М2ДТ» для сухопутных войск и береговых подразделений ВМФ, дислоцированных на Севере. Они были приняты на вооружение летом прошлого года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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