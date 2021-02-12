Российские ПВО получили право сбивать любой самолет стран НАТО над Крымом без предупреждения

Российское военное командование заявило, что в случае нарушения воздушного пространства Крыма странами НАТО будут применяться системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Avia.pro».

Ранее Украина разрешила участникам Североатлантического альянса использовать для военных операций воздушное пространство Крыма, в том числе и для совершения ударов по России. Однако российская сторона сообщила о полной готовности к атаке любых летательных аппаратов, которые посмеют нарушить границу страны.

Стоит отметить, что члены НАТО прекрасно знают о российских настроениях, понимая, что РФ откроет огонь без каких-либо выяснений обстоятельств и промедлений. Очевидно, что подобные разрешения со стороны Украины лишний раз демонстрируют ее попытки столкновения Альянса с Россией.

«Уничтожение российской стороной летательных аппаратов противника будет лучшим исходом для НАТО, ведь Москва может принять нарушение границ как агрессию, что спровоцирует ее на превентивные удары в сторону Альянса», - считают эксперты.

Военные аналитики считают, что Североатлантический альянс полностью осознает угрозу нарушения российского воздушного пространства, потому вряд ли примет предложение Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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