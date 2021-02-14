Россия начала перебрасывать бронетехнику в зону влияния США в восточной Сирии

Россия начала перебрасывать свою бронетехнику в восточную часть Сирии, которая контролируется военными США. Об этом сообщают сирийские СМИ. В публикациях журналисты выражают уверенность в том, что РФ вознамерилась создать дополнительную зону влияния в САР и попытается вытеснить американских военных из этого региона Сирии.

По данным сирийского агентства «DeirEzzor24», к сему моменту Россия перебросила в аэропорт Дейр-эз-Зора не менее шести своих бронеавтомобилей.

Технику ВС России будут задействовать при патрулировании местности.

Военные эксперты допускают, что РФ, помимо вытеснения из восточной части Сирии американцев, готовит специальную операцию против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена, - Ред.).

Официальных комментариев касательно переброски на восток Сирии российской бронетехники пока не поступало, отмечают журналисты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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