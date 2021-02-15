Иран мог перебросить на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии боевые баллистические ракеты

Несколько единиц боевых баллистических ракет могло быть переброшено Ираном на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Впервые в истории военные иранские самолеты совершили посадку на авиабазе «Хмеймим» с секретным грузом на борту — вполне возможно, что им оказалось ракетное вооружение, которое перебрасывается в страну через российскую авиабазу. Об этом пишет «Avia.pro».

Ранее иранские самолеты пользовались сугубо Международным аэропортом Дамаска, поэтому приземление на российскую авиабазу Хмеймим не осталось незамеченным. Не исключено, что из-за возобновления множественных операций Ирана против джихадистов на севере и северо-западе Сирии появилась нужда в дополнительном вооружении — и Тегеран воспользовался российской авиабазой, где было гарантировано безопасное приземление.

На борту иранских военных самолетов могли находиться баллистические ракеты малой дальности — тем более что в феврале Иран уже использовал беспилотники для борьбы с радикалами, и теперь намерен нанести еще более ощутимый удар для джихадистов. При этом официальных комментариев с иранской стороны о тайном приземлении на российскую авиабазу Хмеймим не поступало, точно так, как и не комментировали ситуацию военные российской базы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529