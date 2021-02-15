В Сирии было уничтожено 35 российских беспилотников.

Как сообщает Аvia.pro , об этом говорится в официальных документах.

Тем не менее, предполагают эксперты, реальное количество потерянных в Сирии российских дронов может быть гораздо больше.





В тоже время, отмечают аналитики, такие потери можно считать оправданными, поскольку беспилотники помогают получить важные сведения, необходимые для проведения операций против джихадистов, действующих в Сирии. Стоимость российских дронов ниже, чем цена аналогов, выпускаемых другими странами. Минобороны РФ готово к потери части БПЛА, поскольку цена сбитого дрога несравнима с ценностью жизней людей, которых удастся уберечь, предотвратив дальнейшие действия боевиков.

Статистика показала, что наибольшие потери среди дронов «Орлан-10». Это разведывательные летательные аппараты. В Сирии было сбито 20 таких беспилотников.

Также Россия потеряла в Сирии 3 дрона Грант-4, 3 беспилотника ZALA-421 и 2 Элерон-3СВ. Также были сбиты беспилотники «Тахион», «Птеро» и «Форпост». В статистику включили и два беспилотника неустановленной модели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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