На авиабазе «Хмеймим» в Сирии заметили российский комплекс 1Л222М

На территории российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия «засветился» комплекс исполнительной радиотехнической разведки 1Л222М «Автобаза-М». Об этом сообщили авторы интернет-ресурса АвиаПро.

Комплекс, ставший легендарным, уже неоднократно доказывал свою эффективность. Развертывание его на территории авиабазы «Хмеймим» стало большой проблемой для США.

1Л222М «Автобаза-М» успел уничтожить несколько американских тактических беспилотников. После этого американцы перестали их использовать, поскольку смысла в запуске БПЛА уже просто не было.

«Автобаза-М» способна перехватить любой дрон, стоит ему только попасть в зону ее действия. При этом комплекс действует не только на уничтожение - он может брать беспилотники и на сопровождение.

Отмечается, что эти комплексы активно использует Иран, благодаря чего его военным удалось захватить несколько американских БПЛА.

Развертывание «Автобаза-М» в Латакии стало отличным решением проблемы с американскими беспилотниками. Число разведывательных полетов сокращено к минимуму, вследствие чего военные США лишились возможности получения оперативной информации о перемещении военных России и Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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