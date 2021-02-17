В США рассказали о воссоздании в России космической пушки

О новом секретном оружии написал на страницах американского издания The Drive обозреватель Джозеф Тревитик.

Он утверждает, что Россия разрабатывает космическую пушку, работы над которой начались еще в период СССР

Проект, который начали реализовывать несколько десятилетий назад, до сих пор остается актуальным. По словам Тревитика, Россия может получить свою космическую пушку Р-23М, то есть, ее калибр будет 23 мм. Это будет автоматическая пушка, которую можно использовать для ударов в открытом космосе.





Проект создания космической пушки реализовывался в рамках программы «Алмаз». Он имел несколько уровней секретности, чтобы избежать утечки полученных наработок к противникам, СССР, а позднее уже и РФ.

Советский Союз планировал разместить пушку на космической станции. А поскольку проект по ее созданию был засекречен максимально, то Запад узнал о ней только после развала СССР.

До 2015 года в распоряжении масс-медиа был лишь один фотоснимок пушки, который позволял ознакомиться с ее конструкцией. Сам боевой комплекс называется «Щит-1», и его фотографии получить не удалось.

Разрабатываемая пушка имела револьверный тип, что позволяло обеспечить высокую скорость стрельбы. Она использует специальный патрон 23x260 мм с телескопической конфигурацией. Боезаряд располагается внутри гильзы и не выходит наружу.

По словам западного обозревателя, данная пушка уже прошла испытания, в ходе которых ее устанавливали на подвесе бомбардировщика Ту-22.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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