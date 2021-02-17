Россия разрабатывает подводные беспилотники для охоты на американские субмарины

Россия разрабатывает новое оружие, способное отслеживать подводные лодки ВМС США. Речь идет о роботе с гидролокатором. Об этом пишет американское издание The National Interest. В статье, посвященной этой теме, сказано, что российские беспилотные подводные аппараты с ГАС способны обнаруживать подводные лодки противника на расстоянии 9,3-12,4 мили. Автор статьи Майкл Пек считает, что Россия честно конкурирует с США, которые ранее разработали роботизированный надводный корабль размером с яхту, призванный отслеживать дизельные подводные лодки.

Буксируемые гидролокаторы-передатчики, прикрепленные к длинным гибким тросам длиной более мили, далеки от шума надводного корабля, чтобы избегать помех. Недостатком их использования является то, что корабль-буксировщик должен двигаться медленнее и маневрировать аккуратнее противолодочного судна, чтобы не произошло обрыва троса.

Как пишет американский журналист, во время маневров антенна искривляется, поэтому сигнал искажается. Длинный хвост антенны ограничивает маневренность и скорость корабля, не позволяя ему атаковать, пишет автор.

Эти проблемы заставили отделить гидролокаторы от противолодочных кораблей и разработать для них специальные беспилотные аппараты. Буксировщик, который внешне напоминает небольшую подводную лодку с килем и несколькими рулями глубины, регулирует глубину погружения антенны, а также рулит во время маневров корабля.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что к преимуществу буксируемой антенны относится высокая чувствительность, особенно в пассивном режиме, так как из-за значительной длины она меньше подвержена воздействию шума и вибрации от силовой установки самого корабля-носителя. Российские военные корабли с буксируемыми гидроакустическими станциями (ГАС) способны обнаружить надводный корабль на расстоянии от 30 до 100 километров и входящую торпеду на расстоянии от 15 до 30 километров.

Известно, что буксируемые ГАС также были испытаны на «Морском охотнике» ВМС США, 130-футовом роботизированном надводном корабле. ВМС США впервые заинтересовались роботизированным буксируемым гидролокаторам с 2005 года. Сейчас компании Boeing и Lockheed Martin разрабатывают проекты для сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Orca Extra Large Underwater Vehicle (XLUUV), который похож на дизельную подводную лодку. Сегодня подводные лодки остаются самыми скрытными военными кораблями. Однако в ближайшем будущее в морях будут курсировать подводные роботы-буксировщики и гидролокационные станции, которые стоят дешевле кораблей и самолетов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529