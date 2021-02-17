Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk обходят Крым и Донбасс стороной

Американские беспилотники Global Hawk обходят Крым и Донбасс стороной.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, эксперт Российского совета по международным делам, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский уверен, что Вашингтон все-таки признает Крым частью России. Об этом говорит косвенный факт: американские военные с осторожностью действуют поблизости крымских границ.

По его словам, почти ежедневно американские БПЛА RQ-4 Global Hawk пролетают рядом с полуостровом и районом соприкосновения на Донбассе. Но при этом приближаться к самим крымским границам военные США опасаются, ведь иначе они могут быть уничтожены системами ПВО России.

«Они не нарушают границ российского воздушного пространства. Они этого сами очень даже опасаются. Это только по телевизору и на всяких там международных форумах американцам можно и не признавать Крым российской территорией, а в реальности им это приходится признавать. Ни один такой аппарат хоть на сантиметр не рискнет пересечь воздушную границу нашего Крымского полуострова», — заявил Мураховский.

И добавил, что в Иране уже наглядно продемонстрировали, как легко сбить такой беспилотник, стоимость которого приближается к 200 млн долларов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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