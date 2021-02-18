Российские военные покинули авиабазу Т4 в Сирии

Сегодня, 10:30

Анна Лисова

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Российские военные покинули авиабазу Т4 в Сирии

В сирийских СМИ прозвучала информация о том, что российские военные покинули авиабазу Т4 в Сирии. 

Этот объект заняли иранские силы. 

Военная авиабаза Т4 расположена в сирийской провинции Хомс. Ее, по данным информационного издания, будут использовать военные КСИР. Пока же с базы вывозится оборудование, инвентарь, вооружение и боеприпасы российских сил. 

Источник сообщил о том, что с базы выезжают груженные военные грузовики уже несколько суток подряд. 

Официально причины того, что российские военные покидают авиабазу Т4 не сообщаются. Но по некоторым данным, на этом настаивали Дамаск и Иран. Последний, к слову, уже полностью взял под свой контроль эту авиабазу. 

Предварительно, с объекта Т4 российские военные перебазируются на военный аэродром в районе города Камышлы. Там уже приземлились вертолеты, ранее дислоцировавшиеся на Т4. 

Эксперты отмечают, что пребывание российских военных на авиабазе Т4 имело ряд рисков. Из-за нахождения рядом иранских сил, этот объект не раз попадал в зону ударов со стороны Израиля. Уход российских военных с Т4, к слову, позволит Израилю усилить интенсивность атак по иранским позициям. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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