РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к Норвегии

Сегодня, 13:55

Анна Лисова

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РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к Норвегии

Россия подготовила ответ на провокацию НАТО и уведомила Норвегию о проведении ракетного обстрела у ее границ. 

Как сообщает информационный ресурс «Российский диалог», массированный ракетный обстрел будет осуществлен в водах, которые примыкают к Норвегии. Эти учения запланированы на период с 18 по 24 февраля 2021 года. 

Пуски ракет будут осуществляться с кораблей ВМФ России. Вероятно также, что будет задействована и авиация. Зоной поражения ракет, согласно данным NOTAM, обозначено пространство между Шпицбергеном и Норвегией.

Россия уведомила Норвегию о запуске ракет в направлении района Медвежьей пропасти. Полигон будет развернут вокруг 24-го меридиана, хотя в основном там никогда не проводится учений из-за ограничений со стороны Норвегии. 

В Минобороны РФ пока не давали комментариев касательно учений у Норвегии. Тем не менее, по словам экспертов, не трудно предположить, что эти стрельбы станут ответом на размещение в Норвегии четырех  американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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