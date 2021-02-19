В России стартовала разработка фрегата, способного нести 48 крылатых ракет «Циркон»

В России стартовала разработка фрегата, который можно будет вооружить 48 крылатыми ракетами «Циркон» или «Калибр». Об этом сообщает издание «АвиаПро».

Речь идет о головном фрегате проекта 22350М. «Объединенная судостроительная корпорация» контракт на его разработку и постройку уже подписала. Предполагается, что судно получит на вооружение 48 крылатых ракет «Калибр» либо «Циркон». Такое вооружение позволит ему стать грозой крупных авианосных групп. Кроме того, корабль будет в состоянии одним лишь залпом стереть с лица пункты и военные базы противника, которые находятся в радиусе поражения этих крылатых ракет.

Издание отмечает, что головной фрегат проекта 22350М будет спущен на воду в 2025 году. Передача судна ВМФ РФ запланирована на 2027 год.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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