Российский истребитель ошибочно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

В Сирии между военными России и Ирана произошли серьезные столкновения. Началось все с того, что истребитель ВКС РФ по ошибке атаковал группу иранских военнослужащих и ополченцев. Об этом, ссылаясь на агентство «Зайтун», сообщило издание «АвиаПро».

Согласно источнику, серия воздушных ударов по проиранским ополченцам и иранским военнослужащим была осуществлена к востоку от сирийского города Ракка - на околице Маадан Атик.

Сообщается, что есть жертвы - имеются сведения о нескольких погибших. «Зайтун» пишет о двух жертвах. Еще около десятка человек были серьезно ранены.

«АвиаПро» также сообщает , что ошибка российского истребителя имела последствия. Речь об атаке группы российских военнослужащих представителями иранских сил. О потерях сведений не поступало.

«В окрестностях города Маадан Атик к востоку от Ракки произошли столкновения между поддерживаемыми РФ ополченцами «Национальной обороны» и ополченцами Иранской революционной гвардии», - говорится в публикации агентства.

В то же время сайт «Аль-Хабур» проинформировал, что столкновения между сторонами начались после того, как российская авиация атаковала пункт ополченцев «Фатемийун».

Отмечается, что под предлогом атаки на ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена, - Ред.) Россия стала чаще практиковать воздушные удары и бомбардировки в пустыне мухафазы Ракка.

Напряженность в отношениях между военными РФ и Ирана в Сирии нарастает.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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