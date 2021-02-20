NI: трюк России с истребителями Су-57 грозит США проблемами

Военные эксперты из Соединенных Штатов полагают, что их армии, как и армиям стран-союзников по НАТО будет непросто спастись от нового российского оружия. Об этом сообщает The National Interest (NI).

Не так давно специалисты обратили внимание на необычное вооружение, - прототип новых гиперзвуковых ракет - появившееся у российского истребителя пятого поколения Су-57. Такой «трюк» показался военным обозревателям весьма интересным.

«Если это правда, то российский самолет станет первым истребителем-невидимкой пятого поколения, запустившим гиперзвуковую ракету «воздух-земля», которая летит в пять раз быстрее скорости звука», — заявили в издании.

Авторы напомнили, что не так давно американская пресса сообщала о наличии у России гиперзвукового оружия воздушного базирования, имея ввиду модернизированный перехватчик МиГ-31 с аналогом ракет «Кинжал». Такое вооружение, по мнению специалистов, несет серьезную угрозу для США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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