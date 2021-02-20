Хитрый ход России позволит пресечь американские провокации у границ

Хитрый ход России позволит пресечь провокации США у границ.

Группа российских и украинских ученых собрались восстановить закрытую в 2006 году Гаванскую радиоастрономическую станцию. Причем, предполагается, что ее работа поможет спрогнозировать помехи связи у российских потребителей в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на на руководителя центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, старшего научного сотрудника отдела космических лучей института Артема Абунина.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, эта новость может стать неприятным сюрпризом для Вашингтона. Гаванская радиоастрономическая станция может оказать положительное влияние на обороноспособность России. До сих пор после закрытия станции информация о помехах связи поступает от иностранных коллег (сейчас - это канадская астрофизическая обсерватория Доминион Радио в Пентиктоне), поэтому в любой момент доступ к этим сведениям может оборваться. Тогда без нужных сведений останутся не только потребители в Арктике, но и военнослужащие.

«Связь, GPS и ГЛОНАСС-навигация подвержены космической погоде. Их нужно анализировать заранее, особенно когда геополитика очень сильно накалена», – отметил Артем Абунин.

Леонков же говорит, что после восстановления гаванской станции Россия может начать строительство новых стратегически важных объектов, что поможет укрепить российско-кубинские отношения.

«Там есть радиотехническая станция, которая занималась наблюдением за территорией США. Я думаю, что после этой радиоастрономической станции появятся и другие. Надо с чего-то начинать, может быть, даже вернется стоянка наших кораблей в Сантьяго-де-Куба. Раньше наши корабли, которые плавали по Атлантике, заходили на Кубу для бункеровки, пополнения запасов, смены личного состава. России, в принципе, чтобы в Атлантике присутствовать, нужно в нее входить. А чтобы туда входить, нужно иметь такие точки: в Средиземном море, например, это военно-морская база Тартус. И тогда мы получим возможность оказывать помощь, например, Венесуэле. Потом, может, и там появится наша точка», – прокомментировал эксперт.

А бывший инженер системы заправки ракетно-космических комплексов Дмитрий Конаныхин видит вероятность использования радиостанции для проведения разведывательной операции у берегов США. Такой хитрый ход поможет России пресекать провокации США у своих границ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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