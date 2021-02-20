Названы боевые характеристики российского лазерного комплекса «Пересвет»

Сегодня, 10:55

Анна Лисова

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Названы боевые характеристики российского лазерного комплекса «Пересвет»
Российский лазерный комплекс «Пересвет»

Эксперты рассказали о возможностях российского лазерного комплекса «Пересвет». 

Информация о «Пересвете» звучала довольно противоречивая. Этот лазерный комплекс успели высмеять на Западе, сомневаясь, что его боевые возможности в реальности будут отвечать заявленным. 

Российские специалисты объясняют, что мощный лазерный пучок российского боевого комплекса «Пересвет» способен уничтожать электронику противника. Хотя действительно, он не может сбивать беспилотники или самолеты, или пробивать броню танков. 

Тем не менее, «Пересвет» может остановить баллистические или крылатые ракеты. И, что немаловажно, лазерный комплекс эффективен против космических аппаратов, которые находятся на орбите от 100 километров. 

Эксперт Виктор Баранец отмечает, что ценность лазерного комплекса «Пересвет» в том, что он может выводить из строя электронную технику противника. 

Исходя из информации, которая появилась в Сети, даже нескольких секунд воздействия лазерного луча, сгенерированного «Пересветом,» достаточно для того, чтобы уничтожить группировку спутников, или отразить удар баллистическими ракетами. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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