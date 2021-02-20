Сирия хочет покончить с устрашающими ударами Израиля

Сегодня, 16:45

Ольга Громова

0

Image 16+
Сирия хочет покончить с устрашающими ударами Израиля

Сирия хочет покончить с «устрашающими» ударами Израиля по своей территории. Ее в этом активно поддерживает влиятельное трио - Турция, Россия и Иран. Об этом пишет журнал Newsweek. Перевод представлен ИноСМИ.

Постоянное представительство Сирии в ООН выступило с заявлением, в котором говорится, что наполовину секретная авиакампания Израиля, в ходе которой наносятся удары по связанным с Ираном объектам и средствам ПВО САР, это не что иное, как нарушение послевоенных двусторонних соглашений между двумя соседними странами.

Последняя серия атак датирована понедельником. Израильская авиация тогда ударила по позициям ПВО, принадлежащих  дислоцирующейся на запад от Дамаска четвертой танковой дивизии.


Сирия была поддержана Россией, Турцией и Ираном. Три страны в пятницу приняли совместное заявление, которым осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, «осуществляемые в нарушение норм международного и гуманитарного права, и подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также ставящие под угрозу стабильность и безопасность в регионе», и призвали к их прекращению.

Издание критикует действия Штатов.

«Москва, Тегеран и Анкара участвуют в Астанинском процессе (мирные переговоры от 2017 года о завершении гражданской войны в САР, - Авт.), а вот Вашингтон со своими переменчивыми целями в этом конфликте остается в основном на дипломатической обочине», - констатирует журнал.

Отмечается, что сейчас на северо-востоке Сирии находится порядка 900 американских военнослужащих, однако они заняты совершенно другим - охраной нефтяных и газовых ресурсов.

Россия, Иран и Турция в пятничном совместном заявлении поднимают вопрос о действиях американских войск. Отмечается, что Вашингтоном любые попытки создать новые реалии на местах, в том числе по борьбе с терроризмом, отвергает.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российский истребитель ошибочно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

Вчера, 12:10

Дополнительные истребители ВКС РФ переброшены в Сирию из-за агрессии Турции в отношении российских военных

Вчера, 11:35

Российские военные покинули авиабазу Т4 в Сирии

18-02-2021, 10:30

SOHR: У США появится новая военная база в Хасаке

16-02-2021, 16:05

На авиабазе «Хмеймим» в Сирии заметили российский комплекс 1Л222М

16-02-2021, 12:30

В Сирии было уничтожено 35 российских беспилотников

15-02-2021, 12:45

Иран мог перебросить на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии боевые баллистические ракеты

15-02-2021, 09:45

Россия начала перебрасывать бронетехнику в зону влияния США в восточной Сирии

14-02-2021, 13:50

Применение ракетного оружия сирийскими Ми-25 попало на видео

11-02-2021, 19:30

Военные Турции оказались причастны к новому удару по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

11-02-2021, 10:00

В Сирии неизвестные атаковали ракетами три турецкие базы

6-02-2021, 14:45

Над российской авиабазой в Сирии замечен редкий военный самолет Ан-24КПА

5-02-2021, 13:45

Американские военные бежали от российского патруля в Сирии

5-02-2021, 11:00

Россия перебросила на север Сирии большую колонну военной техники

5-02-2021, 10:05

Американский противолодочный самолет подлетел на опасное расстояние к российским подлодкам в Средиземном море

2-02-2021, 16:15

В ответ на турецкие провокации Россия перебросила в Сирию три борта с техникой и вооружением

1-02-2021, 09:50

В Сирии выпущенная боевиками ракета прошла рядом с российским Ми-8

26-01-2021, 13:15

ВВС США по ошибке целых два года сканировали в Сирии частоты С-300 вместо ЗРК С-400

21-01-2021, 20:30

Сирийскую армию на севере вооружили ПЗРК из-за вероятного турецкого вторжения

18-01-2021, 12:50

На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

17-01-2021, 14:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров