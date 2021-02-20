Сирия хочет покончить с «устрашающими» ударами Израиля по своей территории. Ее в этом активно поддерживает влиятельное трио - Турция, Россия и Иран. Об этом пишет журнал Newsweek. Перевод представлен ИноСМИ.

Постоянное представительство Сирии в ООН выступило с заявлением, в котором говорится, что наполовину секретная авиакампания Израиля, в ходе которой наносятся удары по связанным с Ираном объектам и средствам ПВО САР, это не что иное, как нарушение послевоенных двусторонних соглашений между двумя соседними странами.

Последняя серия атак датирована понедельником. Израильская авиация тогда ударила по позициям ПВО, принадлежащих дислоцирующейся на запад от Дамаска четвертой танковой дивизии.

Сирия была поддержана Россией, Турцией и Ираном. Три страны в пятницу приняли совместное заявление, которым осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, «осуществляемые в нарушение норм международного и гуманитарного права, и подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также ставящие под угрозу стабильность и безопасность в регионе», и призвали к их прекращению.

Издание критикует действия Штатов.

«Москва, Тегеран и Анкара участвуют в Астанинском процессе (мирные переговоры от 2017 года о завершении гражданской войны в САР, - Авт.), а вот Вашингтон со своими переменчивыми целями в этом конфликте остается в основном на дипломатической обочине», - констатирует журнал.

Отмечается, что сейчас на северо-востоке Сирии находится порядка 900 американских военнослужащих, однако они заняты совершенно другим - охраной нефтяных и газовых ресурсов.

Россия, Иран и Турция в пятничном совместном заявлении поднимают вопрос о действиях американских войск. Отмечается, что Вашингтоном любые попытки создать новые реалии на местах, в том числе по борьбе с терроризмом, отвергает.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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