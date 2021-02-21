Звук истребителя Су-57 итальянские СМИ назвали сказочным

Звук, который издает российский истребитель Су-57, итальянские СМИ назвали сказочным.

На страницах издания The Aviationist вышла публикация Дэвида Ченчиотти, в которой он рассказывает о впечатлениях от видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57

Автор статьи отмечает, что был удивлен, когда просмотрел видео полета Су-57. Наибольшее впечатление на него произвел звук истребителя Су-57, который по кодировке НАТО назван «Преступником».

Ченчиотти отмечает, что видео с Су-57 могли снять во время ежегодного парада Победы в России, который проходит 9 мая в Москве. И хотя видео уже несколько месяцев, услышать звук полета истребителей ему было очень интересно.





Российские Су-57 получили НПО «Сатурн» АЛ-41Ф-1, созданный на базе двигателя Су-35. Силовая установка имеет улучшенную камеру сгорания, новые турбины и новую систему управления (Full -Authority Digital Engine Control).

АЛ-41Ф-1 – это лишь промежуточная силовая установка для «Преступника». Для него создается новый мотор, который сейчас фигурирует в документах как «Изделие 30». Он будет еще более эффективный. Его летные испытания идут с 2017 года, а готовым он будет к 2025 году.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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