Звук истребителя Су-57 итальянские СМИ назвали сказочным

Сегодня, 08:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Звук истребителя Су-57 итальянские СМИ назвали сказочным

Звук, который издает российский истребитель Су-57, итальянские СМИ назвали сказочным. 

На страницах издания The Aviationist вышла публикация Дэвида Ченчиотти, в которой он рассказывает о впечатлениях от видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57

Автор статьи отмечает, что был удивлен, когда просмотрел видео полета Су-57. Наибольшее впечатление на него произвел звук истребителя Су-57, который по кодировке НАТО назван «Преступником». 

Ченчиотти отмечает, что видео с Су-57 могли снять во время ежегодного парада Победы в России, который проходит 9 мая в Москве. И хотя видео уже несколько месяцев, услышать звук полета истребителей ему было очень интересно. 

Российские Су-57 получили НПО «Сатурн» АЛ-41Ф-1, созданный на базе двигателя Су-35. Силовая установка имеет улучшенную камеру сгорания, новые турбины и новую систему управления  (Full -Authority Digital Engine Control).

АЛ-41Ф-1 – это лишь промежуточная силовая установка для «Преступника». Для него создается новый мотор, который сейчас фигурирует в документах как «Изделие 30». Он будет еще более эффективный. Его летные испытания идут с 2017 года, а готовым он будет к 2025 году. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Звук истребителя Су-57 итальянские СМИ назвали сказочным

Сегодня, 08:40

Названы боевые характеристики российского лазерного комплекса «Пересвет»

Вчера, 10:55

NI: трюк России с истребителями Су-57 грозит США проблемами

Вчера, 09:40

В России стартовала разработка фрегата, способного нести 48 крылатых ракет «Циркон»

19-02-2021, 10:20

Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk обходят Крым и Донбасс стороной

17-02-2021, 19:25

Россия разрабатывает подводные беспилотники для охоты на американские субмарины

17-02-2021, 14:25

В США рассказали о воссоздании в России космической пушки

17-02-2021, 14:20

США создают беспилотник LongShot для уничтожения российских истребителей Су-57

15-02-2021, 11:50

Российские ПВО получили приказ сбивать любые военные самолеты над Крымом без предупреждения

12-02-2021, 20:10

Новые корабли ВМФ России вооружат ЗРК «Тор»

12-02-2021, 14:05

На фото американского бомбардировщика показали «конец света»

12-02-2021, 02:30

Крымские танкисты показали танк Т-72Б3 изнутри

11-02-2021, 18:05

Российские средства РЭБ могут полностью оглушить европейский блок НАТО

10-02-2021, 06:40

На вооружении армии России могут появиться тропосферные комплексы РЭБ

9-02-2021, 09:50

Фотограф показал американский бомбардировщик-невидимку вблизи

9-02-2021, 00:55

Истребитель Су-57 способен ослеплять систему ПВО НАТО

8-02-2021, 08:50

Американская авиация попала под атаку российских систем РЭБ в Сирии и Крыму

7-02-2021, 20:35

В Китае раскрыли особенность современного флота России

7-02-2021, 12:00

В США рассказали о неспособности России создать МиГ-41

6-02-2021, 14:50

Российская экипировка «Сотник» способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм

3-02-2021, 18:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров