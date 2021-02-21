Россия официально заявила о готовности сбивать самолеты Израиля в случае дальнейших налетов на Сирию

Россия в будущем может сбивать израильские самолеты, если они будут создавать угрозу российским военным.

Об этом заявил специальный посланник президента России Александр Лаврентьев.

Выступая с докладом по ситуации в Сирии, он отметил, что терпение Москвы касательно действий Израиля в Сирии уже иссякло. Израиль продолжает атаки по сирийским территориям, несмотря на призывы действовать более взвешенно и отказаться от агрессии. И если Тель-Авив не прислушается к Москве, то России придется пойти на жесткие ответные меры.





«Рано или поздно чаша терпения, в том числе сирийского правительства может быть переполнена, и последует ответный удар, который соответственно приведет к новому витку напряженности. Эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны. Мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», - заявил Лаврентьев.

Как отмечают эксперты, учитывая то, что прозвучали эти слова в рамках официального заявления, то это должно послужить Израилю серьезным сигналом. Подобная реакция со стороны Москвы вполне очевидна, поскольку израильтяне атаковали районы, в которых размещались в том числе российские военнослужащие, не говоря уже и о мирных сирийских гражданах.

Если Израиль и далее будет игнорировать требования России о прекращении атак в Сирии, то на перехват израильской авиации могут отправиться силы РФ. Но если и это не поможет, то Россия вполне может задействовать свои средства ПВО и даже нанести удары по израильским самолетам, которые будут нести угрозу силам РФ, развернутым в Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529