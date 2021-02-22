Полковник запаса предрек России проигрыш в гонке вооружений с США

Сегодня, 11:15

Александр Зуев

0

Image 16+
Полковник запаса предрек России проигрыш в гонке вооружений с США

Россия может проиграть НАТО, если будет вовлечена в новую гонку вооружений, так как не занимается развитием высокотехнологичных вооружений. Об этом заявил полковник запаса РФ Александр Жилин. Он подчеркнул, что современное оружие будет основано на новых технологиях, которые Россия не развивает. Жилин высказал уверенность в том, что НАТО в любом случае навяжет России гонку вооружений. По его мнению, североатлантический альянс приложит все усилия для создания танков и ракет нового образца.


По словам эксперта, инновационное оружие НАТО может быть создано с внедрением космических технологий: если американские спутники нейтрализуют подобные российские аппараты, то она утратит возможность контролировать полеты ядерных ракет, пишет ura.news.

Такого же мнения придерживается бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он заявил, что ослабленная российская экономика создаст проблемы при новом витке гонки вооружений. Стрелков считает союз России с Китаем единственным способом конкурировать с западными странами. 

Как известно, североатлантический альянс был создан в противовес Варшавскому договору, которого уже не существует. Сохраняя НАТО, Европа придерживается геополитической логики, которая продолжает усиливать раскол союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что такая организация, как НАТО, больше не актуальна.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Полковник запаса предрек России проигрыш в гонке вооружений с США

Сегодня, 11:15

Авиационные службы не пустили самолет Лукашенко в свое воздушное пространство Украины

Сегодня, 10:25

Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

Вчера, 20:30

В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

20-02-2021, 16:45

Хитрый ход России позволит пресечь американские провокации у границ

20-02-2021, 10:30

НАТО и США в марте планируют диверсии против России и Донбасса

19-02-2021, 15:40

Дополнительные истребители ВКС РФ переброшены в Сирию из-за агрессии Турции в отношении российских военных

19-02-2021, 11:35

В Италии удивлены реакцией НАТО на жесткие маневры ВКС РФ над Черным морем

19-02-2021, 01:45

РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к Норвегии

18-02-2021, 13:55

Французские СМИ: учения НАТО и РФ в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне

18-02-2021, 12:20

RAND: даже ядерное оружие НАТО не помешает России завоевать Прибалтику

17-02-2021, 17:25

США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

17-02-2021, 08:50

Зарубежные аналитики назвали армию России второй по мощи

16-02-2021, 20:40

Российские военные взяли под контроль все РЛС, средства ПВО и ПРО во всей Европе

16-02-2021, 15:05

Sohu: РФ заставит США жалеть о шутках над своими кораблями

16-02-2021, 11:20

Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году

16-02-2021, 11:05

Sohu: НАТО ждет неожиданный прием на подходе к российским границам

16-02-2021, 00:40

ВМС США опубликовали кадры погони истребителя за крылатой ракетой

15-02-2021, 22:40

«Гнев хищников» стал первым комиксом о Вагнере, переведенным на иностранный язык

15-02-2021, 19:20

Ahval: Для российских С-400 в Турции критская модель может не сработать

15-02-2021, 16:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров