Россия может проиграть НАТО, если будет вовлечена в новую гонку вооружений, так как не занимается развитием высокотехнологичных вооружений. Об этом заявил полковник запаса РФ Александр Жилин. Он подчеркнул, что современное оружие будет основано на новых технологиях, которые Россия не развивает. Жилин высказал уверенность в том, что НАТО в любом случае навяжет России гонку вооружений. По его мнению, североатлантический альянс приложит все усилия для создания танков и ракет нового образца.

По словам эксперта, инновационное оружие НАТО может быть создано с внедрением космических технологий: если американские спутники нейтрализуют подобные российские аппараты, то она утратит возможность контролировать полеты ядерных ракет, пишет ura.news .

Такого же мнения придерживается бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он заявил, что ослабленная российская экономика создаст проблемы при новом витке гонки вооружений. Стрелков считает союз России с Китаем единственным способом конкурировать с западными странами.

Как известно, североатлантический альянс был создан в противовес Варшавскому договору, которого уже не существует. Сохраняя НАТО, Европа придерживается геополитической логики, которая продолжает усиливать раскол союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что такая организация, как НАТО, больше не актуальна.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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