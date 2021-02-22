США собираются угрожать России в Сирии «Стингерами»

В ответ на полеты российской боевой авиации на севере Сирии США перебросили в регион несколько десятков переносных зенитно-ракетных комплексов «Stinger». ПЗРК будут задействованы «против любых потенциально опасных целей», в том числе по технике России и Турции.

Согласно источнику, кроме «Stinger», на север САР будут переброшены и комплексы «Avenger» («Мститель»). Они смогут самостоятельно выявлять и поражать цели на ближних дистанциях. По факту это улучшенные версии тех же «Stinger».

Всего, по сведениям издания, на север Сирии Штаты перебросили 3 ЗРК «Avenger» и не менее 20 ПЗРК «Stinger».

Главным их предназначением будет борьба с иранскими БПЛА типа Shahed-129, которые могли быть доставлены в Сирию несколькими бортами с Ирана.

Издание допускает, что американцы будут угрожать «Стингерами» российским беспилотникам, истребительной авиации и вертолетам, хотя вряд ли решатся на осуществление атаки, учитывая возможности системы ПВО нанести мгновенный ракетный удар.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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