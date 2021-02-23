Неизвестный корабль атаковал военное судно Израиля

Сегодня, 10:15

Александр Зуев

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Неизвестный корабль атаковал военное судно Израиля

Несколько часов назад израильский военный корабль, находившийся у побережья сектора Газа, подвергся нападению со стороны неизвестного судна. Сообщается, что к морскому флоту Израиля приблизилось быстроходное дистанционно управляемое судно, начиненное взрывчаткой.

Экипаж израильского корабля после нескольких предупреждений открыл по нему огонь. В результате израильтянам удалось уничтожить неизвестное судно. Урон израильскому кораблю нанесен не был.


Пока остается неизвестным, кто стоит за нападением на израильский флот. Вполне возможно, что речь идет о палестинских радикальных группировках, которые ранее заявляли о готовности атаковать израильские морские цели. Подробностей о инциденте Израиль пока не сообщает.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за атаку на военный корабль.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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