Российский беспилотник «Орион» сделали невидимым даже для спутников

Российским военным удалось скрыть свой ударный беспилотник «Орион» от американских самолетов-шпионов и спутников.

Около полугода «Орион» работал в Сирии, при этом оставаясь незамеченным американцами, отмечает Аvia.pro .

Чтобы скрыть от Пентагона пребывание в Сирии российского многоцелевого разведывательного ударного беспилотника, его разместили не на авиабазе «Хмеймим», а на базе «Тияс». База «Хмеймим», отмечают эксперты, более защищенная и по количеству российского контингента превосходит базу «Тияс». Поэтому появление «Ориона» в «Хмеймим» казалось более логичным.





Тем не менее, оказалось, что «Орион» дислоцируется на авиабазе «Тияс». Это прояснилось после того, как телеканал «Россия 1» показал видеоряд из Сирии. Судя по этим кадрам, а также исходя из данных, зафиксированных на спутниковых снимках, «Орион» был переброшен на авиабазу «Тияс».

Эксперты отмечают, что у этого решения довольно много плюсов. Мало того, что американцы не ожидали увидеть именно там «Орион», аэродром «Тияс» имеет удобное размещение. С него можно атаковать позиции боевиков как на северо-западе Сирии, та и по позициям террористов в пустынных районах.

Уже известно, что «Орион» участвовал в 17 операциях на территории Сирии, и ни разу его не засекли американцы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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