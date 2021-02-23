В США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

Американский журналист и военный обозреватель Ральф Клэм сообщил, что российские летчики славятся «безрассудным поведением в небе». В связи с этим учащаются риски боевых столкновений между Россией и США, в которых, по мнению Клэма, виновата именно РФ, информирует «Avia.pro».

Журналист Ральф Клэм указал, что проблема безрассудства российских летчиков и создаваемые ими угрозы «требует немедленного внимания». По его словам, растущее число тесных контактов между воздушными, сухопутными и военно-морскими силами США и НАТО и их коллегами с российской стороны потенциально приводит к угрозе быстрой эскалации реального конфликта.

«Если что-то пойдет не так — например, столкновение в воздухе, вероятность которого стала более вероятной из-за безрассудного поведения русских во время некоторых из этих инцидентов, то реальной войны не избежать. Есть множество фото-и видеодоказательств, что российские истребители позволяют себе близко маневрировать вблизи самолетов и военных кораблей США — этим они демонстрируют непрофессиональное и крайне опасное поведение в нарушении международных норм безопасности воздушного и морского судоходства», - заявил американский обозреватель.

Клэм отметил, что США и НАТО неоднократно жаловались на такие инциденты международному сообществу, но никаких взысканий для России так и не последовало.

«Минобороны РФ отрицает, что какие-то из этих маневров были опасные, но у нас есть факты и доказательства», - добавил Клэм.

При этом американский журналист предпочел умолчать, что все «опасные» маневры российских летчиков происходили именно после того, как авиация ВВС США приближалась к российским границам, поэтому истребители вынуждено и поднимались в воздух, чтобы пресечь возможные провокации со стороны США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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