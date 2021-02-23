Представители группировки Вооруженных сил России сообщили об изменении курса противостояний в Сирии, поскольку боевики получили негласную поддержку подконтрольной международной коалиции во главе с США, а также подчиненных им бандформирований из бывшей «Свободной сирийской армии». В связи с этим боевики теперь попросту укрываются на территории зоны Эт-Танф, которую контролирует США, передает «РИА Новости».

База Эт-Танф была открыта американскими спецслужбами еще в 2017 году для тренировки представителей «умеренной оппозиции». Там постоянно находятся около 600 военных инструкторов из США, Великобритании и Иордании, которые обучают боевиков тактике общевойскового боя, стрельбе, снайперскому и диверсионному делу. База защищена от наземных атак реактивными системами залпового огня HIMARS, что позволяет боевикам чувствовать себя в безопасности, поскольку Сирийская армия не рискует проводить здесь боевые операции, опасаясь столкновения с американской армией.

Несмотря на неоднократные заявления России о том, что американская оккупация мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории и потворствует сепаратистским устремлениям, международное сообщество не предприняло никаких взысканий по отношению к США. Так, экс-президент США Дональд Трамп прямо заявлял, что цель американского военного вмешательства в Сирии — не борьба с мировым терроризмом, а месторождения нефти, но на практике США активно поощряет террористические формирования в Сирии.

Несмотря на регулярные атаки российских и сирийских армий на террористические банды, поддержка США боевиков сильно усложняет задачу. Именно поэтому за противостоянием российских военнослужащих и террористов запрещенных группировок стоит нечто большее, тем более что американцы уже выбрали характерную линию поведения касательно сирийского направления.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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