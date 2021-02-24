РФ отправила в Сирию боевой корабль для РЭБ-атак на американские ВВС

В Сирию отправился российский боевой корабль «Дмитрий Рогачев», оснащенный оборудование РЭБ.

«Дмитрий Рогачев» - это судно проекта 22160. Этот корабль может находиться в море до 60 суток. Его максимальная скорость составляет 30 узлов. Экипаж «Дмитрия Рогачева» состоит из 80 человек. Судно оснащено средствами радиоэлектронной борьбы и в Средиземноморье, отмечают эксперты, сможет противодействовать американским разведывательным аппаратам, передает Аvia.pro .

В командовании Черноморского флота сообщили, что «Дмитрий Рогачев» «будет выполнять обязанности в составе постоянной оперативной части ВМФ России». Греческое издание «Pentapostagma» пишет, что это судно сможет усилить влияние России в юго-восточной части Средиземноморья.

Предположительно, российский боевой корабль, оснащенный сразу двумя мощными комплексами РЭБ, а также средствами электронной и технической разведки, сможет не только снизить количество провокационных полетов авиации НАТО рядом с границами Сирии, но и в целом поспособствует повышению уровня безопасности в регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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