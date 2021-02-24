Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией

США внимательно отслеживает все вложения РФ и Китая в новейшие ракетные технологии сдерживания, ибо не хотят войны с этими странами. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен.

Генерал оценил соотношение «российских ядерных сил» и «потенциал сдерживания» на вооружении США.





По его мнению, если принять во внимание все имеющиеся у РФ и КНР ракеты средней дальности всех видов и вложения в них, для Штатов, это, вне всякого сомнения, огромный «вызов». И он требует тщательного анализа собственных возможностей в процессе противостояния ракетам этих двух стран.

«Последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», - заверил Хайтен.

Он добавил, что на текущий момент американская система ПРО сосредоточена конкретно на исходящей от КНДР угрозе, но не направлена против РФ, КНР или Ирана.

США, размещая ПРО, преследуют свою главную цель - удерживают противников от развертывания вооружений. Но, как отметил генерал, на стадии уничтожения проблемы все же имеются. Patriot – это, как указал он, «ограниченный ресурс», и их «всегда недостаточно», пишет «Взгляд».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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