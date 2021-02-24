Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией

Сегодня, 11:30

Ольга Громова

0

Image 16+
Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией
Заместитель председателя комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен

США внимательно отслеживает все вложения РФ и Китая в новейшие ракетные технологии сдерживания, ибо не хотят войны с этими странами. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен.

Генерал оценил соотношение «российских ядерных сил» и «потенциал сдерживания» на вооружении США. 

По его мнению, если принять во внимание все имеющиеся у РФ и КНР ракеты средней дальности всех видов и вложения в них, для Штатов, это, вне всякого сомнения, огромный «вызов». И он требует тщательного анализа собственных возможностей в процессе противостояния ракетам этих двух стран.

«Последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», - заверил Хайтен.

Он добавил, что на текущий момент американская система ПРО сосредоточена конкретно на исходящей от КНДР угрозе, но не направлена против РФ, КНР или Ирана.

США, размещая ПРО, преследуют свою главную цель - удерживают противников от развертывания вооружений. Но, как отметил генерал, на стадии уничтожения проблемы все же имеются. Patriot – это, как указал он, «ограниченный ресурс», и их «всегда недостаточно», пишет «Взгляд».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Генштаб США заявил о нежелании войны с Россией

Сегодня, 11:30

Страны Ближнего Востока отказались от покупки российского истребителя Су-57Э

Сегодня, 10:50

США перебросили к российским северным границам стратегические ракетоносцы B-1B Lancer

Вчера, 11:30

В США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

Вчера, 10:45

Неизвестный корабль атаковал военное судно Израиля

Вчера, 10:15

Американцы построят новую военную базу на границе с Турцией

22-02-2021, 23:55

В Китае считают, что американцы нашли ахиллесову пяту в обороне России

22-02-2021, 22:15

Британские «Тайфуны» отрабатывают уничтожение спутников России

22-02-2021, 12:25

Полковник запаса предрек России проигрыш в гонке вооружений с США

22-02-2021, 11:15

Авиационные службы не пустили самолет Лукашенко в свое воздушное пространство Украины

22-02-2021, 10:25

Мэр Банги поблагодарил Россию за помощь в борьбе с боевиками в ЦАР

21-02-2021, 20:30

В США определились с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

20-02-2021, 16:45

Хитрый ход России позволит пресечь американские провокации у границ

20-02-2021, 10:30

НАТО и США в марте планируют диверсии против России и Донбасса

19-02-2021, 15:40

Дополнительные истребители ВКС РФ переброшены в Сирию из-за агрессии Турции в отношении российских военных

19-02-2021, 11:35

В Италии удивлены реакцией НАТО на жесткие маневры ВКС РФ над Черным морем

19-02-2021, 01:45

РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к Норвегии

18-02-2021, 13:55

Французские СМИ: учения НАТО и РФ в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне

18-02-2021, 12:20

RAND: даже ядерное оружие НАТО не помешает России завоевать Прибалтику

17-02-2021, 17:25

США размещают свои бомбардировщики В-1 на территории Норвегии для холодной войны с Россией

17-02-2021, 08:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров