Обозреватели NI сравнили эффективность МиГ-29 и МиГ-35

Военные обозреватели американского журнала The National Interest сравнили эффективность МиГ-29 и МиГ-35. Как они пишут, советский МиГ-29, который ВВС получили в 1982 году, был первым истребителем четвертого поколения, находившимся на вооружении страны. Созданный для борьбы с американскими истребителями F-16 и F-15 самолет во многом напоминал F-18C Hornet ВМС США. Истребитель использовал аналогичную конфигурацию с двумя двигателями. Долгое время МиГ-29 считался самолетом, который обладает непревзойденными летными характеристиками. Истребитель также отличала маневренность особенно на малых скоростях.

МиГ-29, который был первым серийным истребителем с инфракрасной системой поиска и слежения, использовал ракеты класса «воздух-воздух» нового поколения для дальнего и ближнего боя. Такой класс боеприпасов в те годы считался более удачным, чем западные аналоги.

Этот факт подтолкнул США к созданию AIM-120 и AIM-9X. Это позволило Вашингтону восстановить свои преимущества после окончания холодной войны. Что касается инфракрасной системы, которую американские самолеты начали широко внедрять только три десятилетия спустя, то советским истребителям она позволяла работать без радиолокационной программы на средних дальностях. Как ни странно, но самолет с такими возможностями по тем временам был самым дешевым советским истребителем. Вскоре был выпущен более тяжелый и дорогостоящий МиГ-31, а также Су-27 - тяжелый истребитель того же весового диапазона, что и американский F-15 Eagle.

После распада Советского Союза производство МиГ-29 сократилось. Дело в том, что исчез спрос со стороны бывших стран Варшавского договора в Восточной Европы. Россия перестала предлагать МиГ-29 в обмен на кредиты. Эмбарго ООН на поставки оружия в Ирак, а также давление Запада с целью прекратить продажу МиГ-29 Ирану не позволяли продавать истребители этим двум ближневосточным государствам, которые были главными заказчиками самолетов.

Но все же МиГ-29 шел на экспорт. Известно Северная Корея производит истребители по лицензии, а также самолеты поступают в страны Азии, в Латинскую Америку и Африку. МиГ-29, который используется в ВВС России лишь в ограниченном количестве, был модернизирован. Усовершенствованные версии истребителя выпускаются преимущественно для нужд заказчиков.

Известно, что МиГ-29А был исходным базовым вариантом истребителя МиГ-29. К моменту распада СССР было произведено около 1000 самолетов, из которых около 700 эксплуатировались только в советских ВВС. Эти самолеты также использовались в Северной Корее, Кубе, Сирии, Индии, Иране и Ираке, а также в Болгарии, Чехословакии, Восточной Германии, Венгрии, Румынии и Югославии.

Сегодня базовые МиГ-29А с небольшими усовершенствованиями несут службу в Сирии, Сербии, Эритрее и Кубе. Модернизированные истребители используются в Индии и Северной Корее. Оригинальные МиГ-29А Россия уже не использует.

У МиГ-29А были впечатляющие летные характеристики, однако их возможности обмена данными были ограничены. Кроме того, у них был сравнительно слабый радар. Из-за высокого расхода топлива двумя двигателями дальность полета истребителя также была ограничена. Это заставило Россию вложить средства в улучшение истребителей путем оснащения боевых машин новыми датчиками и более экономичными двигателями. МиГ-29С – это ранняя консервативная модернизация конструкции МиГ-29, которая использовалась в Перу, Судане и Алжире. Эти самолеты получили четыре новых компьютера и систему управления полетом.

МиГ-29С может нести большую боевую нагрузку, чем исходный МиГ-29А. Помимо прочего, он оснащен новой системой радиоэлектронной борьбы L-203BE Гардения-1. Самолет лучше приспособлен для точного развертывания боеприпасов класса «воздух-земля». МиГ-29СМТ был создан как пакет модернизации оригинального МиГ-29А и продавался за рубежом. Он отличается большим размером, что позволяет вмещать больше топлива, а это увеличивает дальность полета истребителя до 2 100 км.

Истребитель получил двигатели РД-33 серии 3, каждый из которых развивает тягу 81 кН. У истребителя есть кабина с ручным управлением дроссельной заслонкой и ручкой (HOTAS) с цветными жидкокристаллическими многофункциональными дисплеями.

Радар истребителя Жук-МЭ позволяет поражать больше целей одновременно.

Консервативный пакет модернизации МиГ-29БМ, который был разработан в Беларуси, использовался для модернизации собственных самолетов страны. МиГ-29УПГ был создан для нужд ВВС Индии. Самолет использует ту же РЛС Жук-МЭ, что и МиГ-29СМТ. МиГ-29М - наиболее радикальная версия конструкции МиГ-29. Технологии, разработанные для МиГ-29М, повлияли на другие варианты модернизации. МиГ-29М можно было бы переделать в более легкий самолет с использованием новых композитных материалов. Срок службы МиГ-29М увеличен до 4000 часов, а его обслуживание было упрощено. Эксплуатационные расходы истребителя стали ниже по сравнению с более старыми версиями.

МиГ-35, который поступил на вооружение в 2019 году, был создан как преемник МиГ-29, но у него более расширенные возможности. Истребитель унаследовал конструкцию от МиГ-29М. Самолет разработан с использованием более современных технологий и новейших композитных материалов, упрощающих обслуживание.

Установленный в носу самолета радар Фазотрон Жук-АЭСА позволяет отслеживать одновременно до 30 целей на расстоянии более 300 км. Мощный сенсорный комплекс позволяет развертывать ряд нового оружия, включая ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью действия 400 км, крылатые ракеты Х-36.

Х-36 в сочетании с мощностью сенсорного комплекса обеспечивает более надежную ударную способность, чем когда-либо МиГ-29. Самолет отличается увеличенной боевой нагрузкой по сравнению с оригинальным МиГ-29. МиГ-35 может развернуть до восьми ракет – вдвое больше, чем американский F-35. В истребителе реализованы новые технологий, в том числе лазерное оружие, а также искусственный интеллект. Ожидается, что он полностью заменит МиГ-29М.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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