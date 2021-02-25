Грузия, Украина и Молдова пригрозили военному флоту РФ расправой в Черном море

Сегодня, 10:25

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Грузия, Украина и Молдова пригрозили военному флоту РФ расправой в Черном море

Альянс Грузии, Украины и Молдовы угрожают России в Черном море — созданная этими странами коалиция объявила своей целью противодействие России в черноморской акватории. Эксперты не исключают, что в поддержку флотов Украины, Грузии и Молдовы могут быть добавлены и корабли НАТО, что создадут достаточно сильную угрозу для РФ, информирует «Avia.pro».

Аналитики издания «Global Research» указали, что созданная коалиция трёх государств несет России довольно угрожающий характер — ведь если флот каждой этой страны по отдельности является ничтожно малым для противостояния России, то создание альянса уже создает определенные риски для Черноморского флота РФ.


«Созданная коалиция между Грузией, Украиной и Молдовой соответствует стратегической задачи Вашингтона — консолидировать и организовать государства Восточной Европы для противостояния и сдерживания России. В случае, если НАТО захочет подключиться к данному альянсу, то Россия столкнется с реальной угрозой», - сообщили эксперты «Global Research».

Аналитики также привели рейтинг военной мощи каждой страны, исходя из рейтинга издания — так, Украина занимает 25 место, Грузия — 92 место, а Молдова занимает 107-ю строчку рейтинга.

«Гипотетически военный блок между этими странами без поддержки НАТО не будет опасным для России, но определенное давление оказывать он все же сможет», - резюмировали эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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