Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией на фоне роста активности НАТО и США в стране

Сегодня, 18:35

Анна Лисова

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Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией на фоне роста активности НАТО и США в стране

В Норвегии население поддерживает развитие добрососедских отношений с Россией. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK, отмечая, что все это происходит на фоне наращивания военного присутствия сил НАТО на территории страны. 

Журналисты телеканала взяли интервью у жителей Финнмарка. Многие из тех, с кем они пообщались, отмечали, что не поддерживают решение властей о предоставлении США возможности разместить свои стратегические бомбардировщики в Норвегии. 

«Странно то, что власти постоянно говорят о необходимости военного усиления на севере и не видят влияния гражданского населения на стабильные отношения между Норвегией и Россией», — отметила одна жительниц Финнмарка.

Она добавила, что у норвежцев и россиян много общего не только в прошлом. Норвегию и Россию связывает совместное освоение природных ресурсов. Напомнила она и о тесных культурных связях между странами. 

Отметим, ранее США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики, разместив их фактически у северной границы России. На это РФ ответит усилением своих сил в направлении Норвегии, в том числе и в Арктическом регионе, уверены эксперты. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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