Военные эксперты объяснили причины отказа 90% российских «Искандеров» в Армении

Сегодня, 21:05

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Военные эксперты объяснили причины отказа 90% российских «Искандеров» в Армении

Военные аналитики привели причины отказа 90% российских оперативно-тактических ракет «Искандер», которые были задействованы в битве за Нагорный Карабах. Эксперты предположили, что отказ российских ракет произошел из-за эффективной работы турецких РЭБ, передает «Avia.pro».

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских тактических ракетных комплексов «Искандер» во время карабахского противостояния, вызвало большой резонанс — Генштаб Армении даже выдвинул ультимативное требование отстранить Пашиняна от занимаемой им должности. Эксперты указали, что ключевой причиной отказа российских ракет являются вовсе не недостатки в их конструкции или сборке, а результативная работа турецких РЭБ.


«Если изучить тактики и стратегии обеих сторон в ходе битвы за Нагорный Карабах, можно заметить, что обе противоборствующие стороны активно использовали средства РЭБ. Вероятнее всего, турецкие комплексы были более эффективны, чем армянские и смогли нарушить работу систем ракет Искандер», - отметили аналитики. 

На сегодняшний день никаких иных доказательств неэффективности российских ракет «Искандер», кроме заявления премьер-министра Никола Пашиняна, так и не было предоставлено со стороны Армении.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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