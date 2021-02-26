Появились кадры применения ОТРК «Искандер-М» в Сирии

Российское военное ведомство опубликовало ролик с кадрами использования оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в Сирии. На видео ОТРК наносят удары по позициям боевиков крылатыми ракетами 9М729. На сделанных с беспилотника видеокадрах можно заметить момент пуска ракеты, о чем свидетельствует пусковой контейнер. Речь может идти о многократном применении тактических ракетных комплексов, но информация об этом подтверждена не была. Эксперты акцентируют внимание на разрушениях, которые были нанесены объектам джихадистов ударом всего лишь одной ракеты. Это указывает на то, что эти комплексы, несмотря на критику со стороны некоторых стран, можно назвать грозным оружием, которое может наносить удары по наземным и морским целям.

Между тем в Минобороны заявили, что комплексы «Искандер-М» не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, но, как заметил представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные комплексы были успешно использованы против террористических группировок.

Как известно, о применении ОТРК «Искандер-М» в Нагорном Карабахе рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал российские ракеты непригодными для использования, так как они взрываются не полностью.

Ранее предполагалось, что в САР развернуты только комплексы «Искандер», но на авиабазе «Хмеймим» размещен и модернизированный вариант этих ОТРК.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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