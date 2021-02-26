В Сирии американцы блокировали российские крылатые ракеты «Калибр»

Сегодня, 10:40

Анна Лисова

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В Сирии американцы блокировали российские крылатые ракеты «Калибр»

В Сирии американцы блокировали российские крылатые ракеты «Калибр». Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro.

Из источника стало известно о том, что российские военные атаковали объекты, которые ранее американцы развернули в восточной части Сирии, а также в Ираке. Но используя средства ПВО на территории Дейр-эз-Зор, американские военные смогли блокировать удары «Калибрами». 

Уже известно, что в Сирии США было развернуто не менее четырех ЗРК «Пэтриот». Как отмечают эксперты, судя по их расположению, американцы больше всего опасаются ударов с российских военных кораблей. Как известно, они могут атаковать «Калибрами» с расстояния в несколько тысяч километров. 

Эксперт отмечает, что, судя по характеристикам «Пэтриота», теоретически они действительно могут перехватывать российские ракеты «Калибр». 

Возможно американские комплексы ПВО были развернуты в Сирии в том числе для защиты Израиля от атак со стороны Ирана, поскольку конфронтация между этими странами растет. В распоряжении Тегерана есть как беспилотники, так и баллистические ракеты, способные поразить цели на территории Израиля. Защиту от них могут обеспечивать силы США в Сирии. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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