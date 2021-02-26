Sohu: эффектный маневр России над Балтикой обратил в бегство истребитель НАТО

Балтийское море стало площадкой напряженного противостояния между Россией и Альянсом. Инцидентов в небе за последние годы зафиксировано очень много.

В основном, они проходят по одному и тому же сценарию - провокация сил НАТО у границ РФ, а затем, непосредственно, ответ Москвы. Маневры пилотов российских боевых самолетов заслуживают особенного внимания, считают в Китае.

Авторы Sohu рассказали, что они лично остались под впечатлением от прошлогоднего эпизода. Речь о напряженной и эпичной дуэли в воздухе.

«Истребитель F-16 летел над Финским заливом, пытаясь приблизиться вплотную к российским территориям. В ответ на эту провокацию в воздух была поднята пара истребителей Су-27 РФ», — напомнили журналисты.

К границам России подлетал F-16 ВВС Бельгии. В провокациях НАТО самолеты этой страны принимают участие крайне редко из-за своей малой численности. Но иногда все же позволяют использовать и себя.

Базовые модификации самолетов Су-27 имеют сопоставимые характеристики с бельгийскими F-16, напомнили китайские авторы, поэтому крайне сложно спрогнозировать результаты противостояния. Но российские пилоты тогда сильно удивили, воспользовавшись высокой маневренностью своих истребителей.

Они зашли с флангов и взяли F-16 на мушку. Бельгийский самолет попытался вырваться из тисков, но из этого ничего не вышло. НАТОвскому истребителю не оставалось ничего другого, кроме как резко изменить курс и отправиться восвояси.

«Пилоты российских самолетов действовали довольно жестко и в итоге отогнали F-16 от границ РФ», — цитирует публикацию «ПолитРоссия».

Мастерство пилотов российских истребителей позволяет пугать противника своими сложными маневрами и не нарушать при этом каких-либо международных норм, констатировали обозреватели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529