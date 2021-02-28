Турция заявила о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar TB2

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 неуязвимы перед российскими системами радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Он подчеркнул, что российские средства РЭБ не могут сбивать турецкие беспилотники. Так он отреагировал на информацию в соцсетях о сбитом в Ливии Bayraktar TB2. Фото уничтоженного дрона разлетелось на днях по Сети. В подписи к нему было обозначено, что на фото запечатлен турецкий дрон, который был сбит в Ливии российскими военными.

Эксперты ранее отметили, что Турция сделала неплохую рекламу своим Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе. Армения, как показал исход военных действий, не была готова к тому, что воевать с ее силами Азербайджан начнет дронами. В итоге немало операций стали успешными в том числе из-за применения Bayraktar TB2. Сейчас же Турция делает максимум для того, чтобы сохранить этот имидж за своими дронами, так как продажа их за рубеж может принести немалый доход в бюджет страны.

Россия уже не один год разрабатывает успешно вооружение для радиоэлектронной борьбы, а также средства ПВО. И это признают в НАТО. В частности, в Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО указано, что созданные Россией Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами. Поэтому в операциях, которые проходят на территориях, где развернуты комплексы «Панцирь-С», одной из главных задач является их устранение.

REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Фото пленения ещё одного турецкого БПЛА Bayraktar TB2 «музыкантами». Если они падают, значит это кому-нибудь нужно.



Липецк, 2019. pic.twitter.com/xDKbWk57L6 — Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) February 26, 2021

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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