При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

Сегодня, 17:25

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При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

При ударах США по иранской базе в Сирии 70% бомб не попали в цель.

Ночью в Сирии американская армия осуществила серию ударов по иранской военной базе. Экипажи налетчиков на местности ориентировались по приборам. Стало известно, что из сброшенных семи авиабомб пять не достигли своей цели. Появились первые подтверждения этим странным промахам истребителей ВВС США. Об этом сообщает информационно-новостное агентство Avia.pro.

Так, накануне издание, ссылаясь на сирийские источники, сообщало о ночном налете американцев на военную базу проиранских сил в Сирии и о том, что налет оказался очень нерезультативным. Большинство авиабомб по непонятным пока причинам в цели не попали. Сейчас же появились первые спутниковые снимки, которые доказывают, что всего две бомбы из сброшенных семи поразили цель.


Так, на кадрах демонстрируется атакованная база иранских и проиранских сил на востоке САР с местами попадания 7 500-фунтовых авиабомб. Видно, что пять из них промахнулись. Причем, эксперты заметили, что и точность попадания в цели тех двух бомб вызывают много вопросов. Так, обе немного промахнулись по своим основным целям и в итоге инфраструктура базы была поражена только осколками. 

Сообщается, что среди поврежденных объектов нет особо значимых целей, а те, что представляют какой-то интерес, остались невредимыми.

Ряд экспертов высказали предположение, что против истребителей США могли быть применены Россией комплексы радиоэлектронного подавления, которые и помешали американцам уничтожить то, что намечалось.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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