На Западе российскую боевую ракету 300М сочли запоздалой

Сегодня, 15:50

Ольга Громова

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На Западе российскую боевую ракету 300М сочли запоздалой

Недавно стало известно о возобновлении Россией работы над ракетой малой дальности авиационного базирования 300М. На это событие очень быстро отреагировала западная пресса. По мнению некоторых экспертов, оружие уже утратило свою актуальность и не будет пользоваться спросом на рынке вооружения.

Обозреватель аналитического центра IISS Дуглас Барри в своей статье пишет, что почти спустя два десятилетия забвения Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), возобновила работы по созданию преемника ЗУР Р-73. 

«Москва стряхивает пыль с запоздалой ракеты, предназначенной для ближнего воздушного боя», - язвит он.

Перспективы у нее, как он считает, весьма туманные. Даже нынешняя актуальная ракета Р-74М1 (имеется ввиду ее экспортный вариант) столкнулась с определенными проблемами. Китай в ней не нуждается - он имеет на вооружении более мощную ракету с инфракрасным наведением — PL-10.

Индия также не стала покупать это оружие - она предпочла купить ASRAAM у Великобритании. Сейчас в стране изучают возможность ее интеграции с Су-30МКИ.

Поэтому, полагает Барри, 300М позволит только избежать дальнейшего сокращения доли рынка

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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