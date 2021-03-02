Россия вернула из Сирии четыре истребителя Су-35

Сегодня, 10:10

Ольга Громова

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Россия вернула из Сирии четыре истребителя Су-35

Россия вернула из Сирии четыре истребителя Су-35. Несколько часов назад они в сопровождении борта Минобороны Ту-154 взлетели из расположенной в провинции Латакия авиабазы «Хмеймим».

Причина возвращения самолетов в Россию неизвестна, отмечает издание АвиаПро. Хотя нам выдается, что речь идет об обычной плановой ротации. Этой же версии придерживаются и авторы Телеграм-канала «Записки охотника».

«Сегодня по плану ротации авиагруппировки ВКС РФ в Сирии домой вернулись 4 истребителя Су-35С в сопровождении самолета-лидера Ту-154 85042.  Надо полагать, что группа боевых, которая прибыла 18 февраля, состояла из четырех Су-35С и была их сменой», - сказано в их сообщении.

Между тем АвиаПро, ссылаясь на сведения анонимных источников, подчеркивает, что изначально подъем сразу четырех истребителей в небо связывали с ожиданием ударов ВКС. И лишь после того, как мониторинговые ресурсы показали, что они взяли курс на восток, стало понятным, что боевая авиация возвращается в Россию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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