Россия вернула из Сирии четыре истребителя Су-35. Несколько часов назад они в сопровождении борта Минобороны Ту-154 взлетели из расположенной в провинции Латакия авиабазы «Хмеймим».

Причина возвращения самолетов в Россию неизвестна, отмечает издание АвиаПро. Хотя нам выдается, что речь идет об обычной плановой ротации. Этой же версии придерживаются и авторы Телеграм-канала «Записки охотника».

«Сегодня по плану ротации авиагруппировки ВКС РФ в Сирии домой вернулись 4 истребителя Су-35С в сопровождении самолета-лидера Ту-154 85042. Надо полагать, что группа боевых, которая прибыла 18 февраля, состояла из четырех Су-35С и была их сменой», - сказано в их сообщении.

Между тем АвиаПро, ссылаясь на сведения анонимных источников, подчеркивает, что изначально подъем сразу четырех истребителей в небо связывали с ожиданием ударов ВКС. И лишь после того, как мониторинговые ресурсы показали, что они взяли курс на восток, стало понятным, что боевая авиация возвращается в Россию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529