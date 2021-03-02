Неизвестные попытались украсть российское оружие с авиабазы «Хмеймим»

Сегодня, 11:10

Александр Зуев

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Неизвестные попытались украсть российское оружие с авиабазы «Хмеймим»

В Сирии произошел неприятный инцидент. Один из командиров сирийской армии, бригадный генерал Мохаммад Исса был задержан недалеко от российской военной авиабазы «Хмеймим» при попытке продать представителям ливанской организации «Хезболла» российское вооружение, полученное незаконным путем. Об этом стало известно несколько часов назад. Есть предположение, что Мохаммад Исса был в сговоре с российскими военными. Дело в том, что военный аэродром полностью контролируется россиянами. То есть, речь может идти о предательстве кого-то из военнослужащих РФ, пишет avia.pro.


Однако комментариев со стороны командования российской военной группировкой на этот счет пока никто не давал, поэтому невозможно сказать, насколько эта информация достоверна.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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