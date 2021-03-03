Генерал-лейтенант: в случае войны Польше первой в НАТО предстоит принять удар

Сегодня, 01:30

Анна Лисова

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Генерал-лейтенант: в случае войны Польше первой в НАТО предстоит принять удар

Польше придется первой принять удар, если НАТО начнет войну. Об этом заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, передает Военное обозрение. 

Он отметил, что Варшаве следует учитывать возможность участия Польши в военных действиях. Поэтому, по его мнению, необходимо увеличить число солдат не менее чем до 400 тыс. Но такое большое количество солдат в регулярной армии бюджет страны не выдержит. Тем не менее, солдаты запаса, уверен эксперт, вряд ли спасут ситуацию. 

Приняв решение об отмене призыва, отмечает Скшипчак, привело к печальным последствиям. Сейчас весь реальный мобилизационный резерв Польши представлен людьми, которых не отнести к молодым. «Запасников» младше 35 лет в Польше нет, а более старшие мужчины часто не могут служить либо по причине возраста, либо из-за проблем со здоровьем. 

С учетом того, что в реальных военных действиях армия Польши должна состоять из не менее чем 400-450 тыс. солдат, то сейчас она недоукомплектована на 70%. Поэтому Скшипчак призывает вернуться к практике призыва, поскольку только так, по его мнению, можно будет решить проблему нехватки личного состава солдат. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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