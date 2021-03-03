Turkiye: армяне снова перебрасывают силы в Нагорный Карабах

Сегодня, 14:25

Анна Лисова

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Turkiye: армяне снова перебрасывают силы в Нагорный Карабах

В рецких СМИ заявили о том, что Армения ввозит на территорию Нагорного Карабаха оружие и боеприпасы через Лачинский коридор. 

Опасения по поводу того, что в Нагорном Карабахе вновь вскоре может вспыхнуть конфликт, в Турции не утихают. А присутствие в регионе россиян, и не только из числа миротворцев, еще больше усиливает опасения Анкары, пишет ИноСМИ, ссылаясь на турецкие СМИ. 

Эксперт по вопросам безопасности и отставной военный Адалет Вердиев отмечает, что сейчас под контролем россиян находится единственный коридор, связывающий Армению и Карабах. И поэтому маршруту, по его словам, идет поставка в Карабах оружия и боеприпасов. Миротворцы этому, утверждает Вердиев, не препятствуют. 

«Вдобавок ко всему Россия закрывает глаза на переброску оружия и боеприпасов. Армяне, несомненно, готовятся к новому кровопролитию. Завезенные в регион оружие, боевики и боеприпасы, однозначно, спровоцируют новый конфликт», - заявил Вердиев. 

Отметил он и то, что, по разным оценкам, в Карабахе может находиться уже около 2 тыс. российских военнослужащих. Прибывают в Карабах не только военные в рамках миротворческой миссии, но и гражданские лица. В Карабах под предлогом гуманитарной деятельности приехали до 10 тыс. граждан РФ. 

Вердиев опасается, что в итоге в регионе могут появиться новые линии разлома, поэтому ситуация, по его мнению, еще слишком далека от стабильной. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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