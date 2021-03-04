Американский эксперт Злобин рассказал о реальном отношении Запада к Украине и Белоруссии

Сегодня, 11:35

Ольга Громова

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Американский эксперт Злобин рассказал о реальном отношении Запада к Украине и Белоруссии
Американский эксперт Злобин

Украина на Западе воспринимается как европейская страна, которая в силу исторически сложившихся обстоятельств попала в состав Советского Союза, а потом оказалась под сильнейшим влиянием России. Об этом в беседе с «Украина.ру» рассказал американо-российский политолог Николай Злобин.

Страна Европы не может находиться под сильным влиянием РФ. Посему, по словам Злобина, максимальное включение Киева в официальные и неофициальные союзы и структуры с тем, чтобы минимизировать российское влияние.

«То, что Украина находилась под влиянием РФ так долго, с точки зрения европейцев, разбивало позиции европейского континента в целом. Примерно так же Запад скоро будет смотреть на Белоруссию. Следует понимать, что в Европе активную внешнеполитическую роль последние десятилетия стали играть страны Восточной Европы. Им как раз меньше всего хочется, чтобы восточноевропейское единство — военное, экономическое, идеологическое, культурное и даже религиозное — было разбито такими вкраплениями, как Украина, ЛДНР и Белоруссия», — растолковал политолог.

Если говорить о ситуации внутри Украины, то, как полагает эксперт, США сделают все для того, чтобы линия, сформированная после Майдана, была сохранена и впредь. При этом Вашингтон совершенно не будет волновать, совпадает ли это с интересами самого Киева. Любое господство отталкивается от собственных интересов, резюмировал Злобин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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