В Турции считают «Панцирь» идеальным оружием против турецких беспилотников Bayraktar

Сегодня, 01:25

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В Турции считают «Панцирь» идеальным оружием против турецких беспилотников Bayraktar

Представители Центра передового опыта воздушных сил НАТО в своем недавнем докладе высказались по поводу российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». После этого авторы турецкого издания Haber7 назвали данное оружие идеальным для противостояния БПЛА. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Турецкие обозреватели отметили, что комплекс «Панцирь-С1» успел стать идеальным средством в борьбе с малыми и тактическими беспилотниками. Это при том, что изначально ЗРПК планировали применять для точечной защиты от самолетов и для дополнительной защиты систем ПВО от атак БПЛА с применением высокоточного оружия.

Также авторы издания напомнили, что в докладе НАТО были упомянуты турецкие беспилотные летательные аппараты «Bayraktar ТБ2», которые также были отмечены как удачный пример применения тактических дронов.


«Впервые ударные беспилотники как основной элемент боя были применены Турцией в ходе операции «Щит весны» в Идлибе. С их помощью турецким военным удалось поразить большую часть целей. Кроме того, БПЛА «Bayraktar ТБ2» уничтожили значительное количество военных целей, таких как танки, системы ПВО, военные базы и гаубицы», - отметили эксперты НАТО в своем докладе.

В заключении турецкие авторы добавили, что российские ЗРПК «Панцирь-С1» применяются на территории Сирии, что может стать серьезной угрозой для беспилотников Турции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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