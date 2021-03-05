Российские военные в Сирии захватили турецкий бронеавтомобиль и выявили его уязвимости

В Сирии российские военные захватили турецкий бронированный автомобиль «Vuran».

Его в Сирии могли бросить либо турецкие военные, либо боевики, которых поддерживает Анкара, передает Аvia.pro .

Бронированный автомобиль, который российские военные захватили в провинции Идлиб, не получил никаких повреждений. Его тщательно изучили, чтобы выявить возможные уязвимые места.

Также собранная информация может использоваться при создании российских бронеавтомобилей, поскольку, как оказалось, турецкая военная техника довольно успешно эксплуатируется в условиях местного климата.

Турецкий бронеавтомобиль «Vuran», к слову, был доставлен в Москву. Его изучали в столице российские специалисты. И это вызвало негативную реакцию Анкары.

К слову, российские военные в Сирии смогли заполучить в свое распоряжение израильские планирующие авиабомбы и ракеты, американские крылатые ракеты «Томагавк» и прочее вооружение. Его тщательно изучали, чтобы выявить уязвимые места.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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