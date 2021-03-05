Military Watch: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире

МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире, если бы СССР, а потом и Россия, довели программу перехватчиков до конца. По своим характеристикам он был инновационным и прорывным. В 90-е годы они у него были такими, которые имеют сейчас современные истребители пятого поколения. О забытом и заброшенном проекте вспомнили журналисты американского журнала Military Watch.

МиГ-31 (по классификации классификации НАТО - Foxhound, то бишь «гончая») стал первым боевым самолетом четвертого поколения в СССР - он и поныне считается одним из лучших средств для воздушных боев. Самолет способен брать высоту в 30 километров и лететь со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Но главной его «фишкой» была радиолокационная станция «Заслон» с активной фазированной антенной решеткой. Здесь уместно вставить пресловутое журналистское клише - на тот момент она не имела аналогов в мире. Шутка ли: РЛС позволяла на то время выявлять цели на расстоянии до 200 км.

МиГ-31М стал еще продвинутей базовой модели. Его взлетная масса выросла с 41 до 50 тонн. Топлива и вооружения к себе на борт он мог брать больше - к примеру, шесть ракет вместо четырех, и это значительно повышало его боевой потенциал и возможности. Но главное - у него была и новая РЛС - «Заслон-М». Она уже была способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км, а также объекты, которые развивают скорость до 6 Махов.

По сути, это давало возможность перехватывать летящие на гиперзвуке ракеты. Но... В 1995 году проект был свернут. Очень жаль, пишут авторы, что Россия не реализовала столь амбициозный проект. Хотя разработки не ушли в небытие - они были применены при создании истребителей МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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