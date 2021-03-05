В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

Сегодня, 17:15

Анна Лисова

0

Image 16+
В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

Индийские специалисты считают, что существует вероятность взлома российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». 

Индия ожидает российские комплексы С-400 «Триумф» в этом году, передает Аvia.pro. Но там опасаются, что Китай может взломать систему этого вооружения, которое, к слову, также закупил у России. 

Это необходимо Пекину, чтобы выяснить, как можно эффективно противодействовать работе С-400 «Триумф». Поскольку эти комплексы будут также и у Индии, которая является потенциальным противником Китая. 

Учитывая эту возможность, в Индии опасаются, что Китай сможет отработать схему противодействия работе С-400. И в таком случае это российское вооружение не будет долгосрочным надежным сдерживающим фактором для Индии против Народно-освободительной армии Китая. 

Российские эксперты уверены, что опасности взлома С-400 нет, поскольку экспортные образцы получают специальные системы защиты. К тому же, российское вооружение, отмечают специалисты, имеет гибкую настройку, поэтому воздействовать на комплексы «Триумф» Китай сможет лишь постановкой помех, а целенаправленно «выключить» их не удастся. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

Сегодня, 17:15

Forbes: страх перед ядерным арсеналом России загоняет США в ловушку

Сегодня, 13:15

Титоренко обозначил дальнейшую политику России по ЦАР

Вчера, 21:00

ВВС США скорректировали план полета своих бомбардировщиков у границ России

Вчера, 13:15

Американский эксперт Злобин рассказал о реальном отношении Запада к Украине и Белоруссии

Вчера, 11:35

Два ракетоносца США сымитировали удар по Калининградской области

Вчера, 09:35

Milliyet: Турция поддержит Украину с моря в случае конфликта с Россией

3-03-2021, 14:25

Turkiye: армяне снова перебрасывают силы в Нагорный Карабах

3-03-2021, 14:25

Опубликовано видео дозаправки Ту-142 на высоте шесть тысяч метров

3-03-2021, 12:00

Sohu: ПРО США не сможет перехватить российскую ракету «Авангард»

3-03-2021, 10:45

Генерал-лейтенант: в случае войны Польше первой в НАТО предстоит принять удар

3-03-2021, 01:30

Кто помогал сирийской армии освобождать Пальмиру

2-03-2021, 21:30

Баранец прокомментировал планы США об ударе с подлодки по русским кораблям в Сирии

2-03-2021, 18:50

Fox News: субмарина США пыталась потопить российские военные корабли у берегов Сирии

2-03-2021, 12:15

Россия вернула из Сирии четыре истребителя Су-35

2-03-2021, 10:10

Forbes: Россия и НАТО устроили репетицию возможного крупного морского сражения на Крайнем Севере

1-03-2021, 22:30

Middle East Eye: Армения запустила ракету «Искандер» по Баку

1-03-2021, 21:05

Американский генерал оценил борьбу Египта с террористами на Синайском полуострове

1-03-2021, 16:05

NI: Американские бомбардировщики B-1B в Норвегии являются последним предупреждением для Кремля

1-03-2021, 09:25

К юго-западу от побережья Крыма замечены 13 боевых кораблей НАТО

28-02-2021, 23:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров