В Индии заявили о возможном взломе российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф»

Индийские специалисты считают, что существует вероятность взлома российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Индия ожидает российские комплексы С-400 «Триумф» в этом году, передает Аvia.pro . Но там опасаются, что Китай может взломать систему этого вооружения, которое, к слову, также закупил у России.





Это необходимо Пекину, чтобы выяснить, как можно эффективно противодействовать работе С-400 «Триумф». Поскольку эти комплексы будут также и у Индии, которая является потенциальным противником Китая.

Учитывая эту возможность, в Индии опасаются, что Китай сможет отработать схему противодействия работе С-400. И в таком случае это российское вооружение не будет долгосрочным надежным сдерживающим фактором для Индии против Народно-освободительной армии Китая.

Российские эксперты уверены, что опасности взлома С-400 нет, поскольку экспортные образцы получают специальные системы защиты. К тому же, российское вооружение, отмечают специалисты, имеет гибкую настройку, поэтому воздействовать на комплексы «Триумф» Китай сможет лишь постановкой помех, а целенаправленно «выключить» их не удастся.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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