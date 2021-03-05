В Сирии рассказали о планах России на строительство военной базы в пустыне Бадия

Сирийские СМИ сообщили о том, что Россия может развернуть еще одну военную базу на территории Сирии.

Как сообщает издание Zaman Al-Wasl, эта военная база будет действовать на постоянной основе. Она развернется примерно в 13 километрах севернее Пальмиры в пустыне Бадия в Аль-Мазаре. Такую информацию предоставил СМИ осведомленный источник.





Уже появились спутниковые снимки этого места, судя по которым на территории базы будет размещаться вертолетная площадка, а также взлетно-посадочная полоса длиной в 780 метров. Общая площадь базы составляет около 37 гектаров. База прилегает к оружейным складам сирийских ВВС.

Стоит отметить, что российский военный контингент находится в сирийской пустыне Бадия с 2015 года. Там военные РФ ведут борьбу с силами террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ. Несколько недель назад в Бадии российская авиация нанесла десятки ударов по позициям боевиков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529