США случайно рассекретили характеристики своего нового бомбардировщика B-21 Raider

Сегодня, 00:55

Ольга Громова

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США случайно рассекретили характеристики своего нового бомбардировщика B-21 Raider

ВВС США случайно раскрыли данные о своем секретном бомбардировщике. Речь о B-21 Raider. Ему предрекают роль самого крутого военного самолета в мире.

Недавно ВВС поделились изображением временного укрытия для нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Фото привлекло внимание пользователей Сети. Они внимательно изучили рендер и путем сопоставления размеров тента и окружающих предметов сумели вычислить габариты нового американского бомбардировщика, которые ранее были неизвестными.


В соответствии с подсчетами, длина фюзеляжа B-21 Raider - 15 метров, размах его крыла - порядка 42 метров. Габариты, если сравнивать с B-2 Spirit, являются довольно скромными. У «золотого» бомбардировщика фюзеляж длиной 21 метр, а размах крыла - все 52.

Согласно сообщениям американских СМИ, в свой первый полет B-21 Raider отправится уже в 2022 году. Самолет будет носителем не только обычного вооружения, но и ядерного.

Возможно, он получит комплект оборудования Joint Directed Attack Munition. В основу работы JDAM заложено GPS. Комплекс способен трансформировать существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректирующие.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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