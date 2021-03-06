Мощный удар ВКС РФ оставил от базы сирийских боевиков 20-метровую воронку

В сирийской провинции Идлиб российские ВКС нанесли мощный удар по позициям джихадистов.

Авиаудар, в котором были задействованы истребители и бомбардировщики пришелся на группу зданий, которые использовались боевиками. От крупного центра террористов, отметил источник, осталась лишь воронка диаметром около 20 метров.

Удары наносились в районе населенного пункта Маарет Мисрин. Ранее российские военные получили информацию о том, что террористы обустроили себе штаб, со складами оружия и боеприпасов в нескольких зданиях. Также там проходили подготовку боевики, пополнившие ряды террористической группировки.

Информации о количестве жертв среди боевиков нет. Но по некоторым данным, было ликвидировано до сотни боевиков.

Российские военные в 2021 году провели уже несколько масштабных операций против джихадистов, поддерживаемы Турцией. В этих операциях были задействованы российские беспилотники «Орион» и «Ланцет».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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